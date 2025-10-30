Hong Kong'un yeni hedefi: Uluslararası altın ticaret merkezi olmak!

Hong Kong hükümeti, Şanghay Altın Borsası'nı (SGE) Hong Kong'un Merkezi Altın Takas Sisteminin oluşturulmasına katılmaya davet etti ve şu anda ayrıntılı iş birliği planları üzerinde görüşüyor.

Haziran ayında, SGE Hong Kong'da ilk offshore altın teslimat deposunu faaliyete geçirdi. Bu, şehrin altın piyasasının anakara ile entegrasyonu yolunda önemli bir adım oldu.

Hong Kong, üç yıl içinde yıllık işlem hacmini 2.000 tonun üzerine çıkarmak ve kendisini bölgesel altın rezerv merkezi olarak konumlandırmak hedefiyle uluslararası bir altın ticaret merkezi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Plan, Çin anakarasından gelen altını işlemeyi, rafine etmeyi ve ticaret ve fiziksel teslimat için Hong Kong'a ihraç etmeyi, aynı zamanda küresel piyasa katılımcılarını çekmek için altın bazlı yatırım ürünlerini genişletmeyi içeriyor.