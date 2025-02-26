Trump etkisi ve enflasyon korkusu: Altında hareketlilik devam ediyor

Ons altın dün kar realizasyonlarının etkisiyle yaşanan geri çekilmede, destek seviyelerinde tutunmayı başardı.

Dün 2888 dolara kadar gerileyen 2891 dolar desteğini test eden ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,1 civarında artışla 2915 dolardan işlem görüyor.

OANDA Asya Pasifik Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, tüketici açısından ABD ekonomisine yönelik bu cansız güven ortamına neden olan Trump'ın gümrük vergisi endişelerinin altını desteklediğini söyledi.

Trump'ın gümrük vergisi tekliflerinin büyük bir küresel ticaret savaşını tetikleyeceği korkusu, altının birkaç kez rekor seviyelere çıkmasına ve bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %11 değer kazanmasına yardımcı oldu.

Piyasa oyuncuları şimdi Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisini bekliyor.

KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, “Rakamlar enflasyonun yeniden yükselişe geçtiği korkusunu doğrularsa, Fed'in faiz indirim beklentileri daha da sınırlanabilir” dedi.

Analistler 2914 doların üzerinde kalınması halinde 2957 dolara doğru yeniden bir hareket olabileceğini belirtiyorlar. 2891 dolar desteğinin kırılması halinde ise 2867 dolara kadar geri çekilme bekleniyor.

Gümüş fiyatı düne göre yüzde 0,25 artışla 31,75 dolara toparlanırken, paladyum fiyatı da yüzde 0,72 artışla 937,14 dolarda. Platin ise yüzde 0,13 düşüşle 968,01 dolara geriledi.