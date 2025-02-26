Altın fiyatı tahmininde kime güvenilir?

Küresel bankalar yeni yıldan önce belli başlı finansal varlıklar için yılsonu öngörülerini paylaşırlar. Büyük kurumların bu tahminlerine önem verilir. Daha yılın başında, deyiş yerindeyse çöpe giden rakamlara bakalım. Çok banka olduğu için büyüklerden gidelim.

BNP Paribas, 2025 sonu için 2.775 dolar, 2026 sonu için 2.685 dolar öngörmüş. Deutsche Bank, yılsonu için 2.600 dolar, 2026 için 2.400 dolar tahmin etmiş. Goldman Sachs yılsonu için 2.770 dolar demiş, 2026 için görüş belirtmemiş. JPMorgan sırasıyla, 2.860 ve 3.020 dolarlık beklentilerini paylaşmış. Morgan Stanley, ‘‘Bu yıl 2.763 dolar olur. 2026 sonunda 2.460 dolara düşer’’ demiş. Bugünkü fiyatı yakalayan iki kurum bulunuyor. İtalyan yatırım bankası MPS 3.000 dolar, Japonya’nın büyük bankası MUFG 2.939 dolar yazmış. Tabii iki bankanın bu öngörülerinin yılsonu için olduğunu belirteyim.

Türkiye’de bir iktisatçı yıllar önce, ‘‘USD/TL için yılsonu tahminimi soruyorlar. En büyük iki holdingimizin öngörülerinin ortalamasını alıp söylüyorum.’’ demişti. Bu yöntem üzerinden, yabancı bankaların altın fiyatı tahminlerinin ortalaması alınırsa, 2025 sonu ortalaması 2.495 dolar, 2026 sonu ortalaması 2,415 dolar çıkıyor. Faiz oranları, dolar, jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının fiziki altın talebi gibi kestirilmesi güç faktörler, altın fiyatını etkileyecek. İçeride döviz kuru oynaklığı düşük olacağı için, yatırımcı bu etmenleri izlemek zorundadır.