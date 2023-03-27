Altında rota yeniden mi oluşturuluyor?

Şenay ZEREN

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif sıkılaşma politikasının etkisiyle, dolarda yaşanan güçlenme ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişle beraber geçtiğimiz yıl kötü bir performans gösterdi. Bu yıl ons altında genel beklenti, özellikle yılın ikinci yarısında Fed’in faiz artırımlarında frene basması hatta yıl sonunda indirime gidebileceği yönündeki beklentilerle 2000 doların üzerine çıkmasıydı.

ABD’de başlayan ve Avrupa’ya sıçrayan bankacılık kriziyle piyasalarda panik havası yaşanırken; volatilite arttı. Yatırımcılar güvenli liman olarak altına koştu ve ons altın 2009 dolara kadar tırmanarak son bir yılın en yüksek seviyesini gördü. Ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle gram altın da tarihi zirvesini 1234 liraya taşıdı. Altında yaşanan bu hızlı yükselişle akıllardaki soru: Altında beklenen yükseliş öne mi çekildi yoksa öngörülen zirve seviyesi yukarı yönlü revize mi edildi?

Altının ons fiyatı, bankacılık krizinin ortaya çıkmasından cuma günkü kapanışa kadar geçen 11 iş günü olan süreçte yatırımcısına yüzde 8 kazandırırken, yıl başından bu yana getirisi yüzde 8,50 oldu.

Ons altının tarihi zirvesi ise 7 Ağustos 2020 yılında gördüğü 2075 dolarda bulunuyor.

Ons altın saat 11:35 itibarıyla yüzde 0,42 oranında düşüşle 1970 dolarda işlem görürken, gram altın ise aynı dakikalarda yüzde 0,22 düşüşle 1209 lirada alıcı buluyor.

Son dönemde yaşanan gelişmeleri ve yatırımcıların akıllarındaki soruları işin uzmanı olan isimlere sorduk. İşte sizlere yol gösterici olabileceğini düşündüğümüz değerlendirmeler…

ABD merkezli Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflas açıklamasıyla başlayan bankacılık kriziyle beraber, altında sert fiyatlamalara tanık olduk. Krizin büyümesinden endişe edilirken, majör merkez bankalarının verdiği mesajlarla bazı dengelerin değiştiğini gördük. Peki, sizce altında rota yeniden oluşturuluyor diyebiliyor muyuz? Yani bankacılık krizinden önce altın fiyatlarında beklenti neydi, sonrasında öngörüler revize edildi mi?

Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık: Altın 2022 yılı boyunca yatırımcısını en çok üzen yatırım araçlarının başında geldi. Enflasyonla mücadele konusunda gaza basarak agresif bir faiz artırım sürecine Fed ile birlikte DXY (Dolar endeksi) hızlı bir yükseliş yaşadı. Bu doğrultuda dolar ile fiyatlanan birçok değerli metalde olduğu gibi altın fiyatlarında da ciddi bir geri çekilme yaşadık. Ancak yılın sonuna doğru, Fed’in ayağınız gazdan çekeceğine yönelik beklentilerle DXY’de yaşanan gerilemeye paralel olarak altın fiyatlarında da toparlanma öne çıktı. Buna bir de bankacılık krizi üzerinden artan sistemik riskin eklenmesiyle bir kez daha 2000 dolar seviyelerinin test edildiğini gördük. Yani yaşanan bu süreç altın fiyatlarında başlayan trendi hızlandırdı demek mümkün.

Bundan sonraki süreç için altının hem olası bir sistemik risk karşısında güvenli liman olarak görülecek olması, hem de merkez bankalarının bunca faiz artırım adımına karşın enflasyonu kontrol etmekte güçlük çekiyor olmaları altını 2023 yılı için önemli bir alternatif yatırım aracı olarak öne çıkarak kanısındayım.

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı: Aslında altın kasım başından bugüne yükseliyor. Bankacılık krizi beş aydır süren bu yükseliş trendi içinde güçlü bir katalist oldu. Diğer destekleyici faktör Çin’in gerçekleştirdiği alımlar.

Değerli metaller adına yönü belirleyen en önemli faktör uzun vadeli tahvil faizleri. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizi ekim ayında yüzde 4,25 seviyesindeyken ons altın 1620 dolara kadar gerilemişti. Şimdi 10 yıl ABD faizi yüzde 3,37 düzeyinde ons altın 1979 dolar.

Bu ters yönlü korelasyonunun uzun bir süre daha devam etmesi kuvvetle muhtemel.

Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy: Bu gelişmeleri, altının rotasında bir yeniden oluşum değil; kısa süreli bir sapma ya da bir yoldan çıkma olarak değerlendiriyorum. Bankacılık krizinden önce ons altın fiyatı kısa vadede 1876 doları geçerse 1900 dolar üzeri yolculuğuna başlar şeklinde bir görünüm vardı. Ancak bankacılık krizi bu durumu bir anda çabuklaştırdı ve piyasalarda ani bir riskten kaçış hareketi ile bir haftada 2000 dolar üzeri fiyatlama gördük.

Krizin ABD tarafında çok yaygın şekilde etkilerinin görüleceğini sanmıyorum. Ancak bu demek değil ki ons altında bir düşüş başlar ve kalıcı olur. Benim öngörüm zaten Fed’in bu yıl faiz artışlarında yılın ikinci çeyreği gibi duracağı; ons altında ise, yılın ikinci yarısı gibi 2000 dolar üzeri seviyeleri görebiliriz şeklindeydi. Ana beklenti revize edilmedi, sadece kriz ile zamanlama erkene alınmış oldu.

Ons altında 2020 yılında gördüğü tarihi zirvesinden bu yana 2000 dolarlı seviyeleri konuşuyoruz. Siz, altının 2000 dolarlı seviyelere sıkıştığını düşünüyor musunuz? 2023 yılında daha yüksek seviyeleri görebilecek miyiz; bunun için ne gibi gelişmeler olması gerekir?

Volkan Dükkancık: Altın fiyatlarına aylık olarak bakıldığında son 12 yıllık süreçte önemli bir formasyon olarak gördüğümüz fincan-kulp formasyon oluşumu dikkat çekiyor. Son 3 yılda 3 kez deneyip geçemediğimiz 2000-2100 bandının aşılması durumunda, altın fiyatlarında uzun vadeye yayılacak yeni bir yükseliş trendi oluşması beklenebilir.

Bu kırılımı yaratabilecek temel nedenlere baktığımızda iki unsur öne çıkıyor. Birincisi merkez bankalarının bunca agresif adım ve şahin duruşuna karşın enflasyonun global ölçekte kontrol altına alınamaması; ikinci ise finansal sitem üzerinden yayılacak olası bir sistemik riske karşı güvenli liman arayışının öne çıkması.

Eral Karayazıcı: Önümüzdeki 12 aylık vadede ben tahvil uzun vadeli faizlerde 80 baz puan kadar daha düşüş görebileceğimizi ons altının da görece daha ılımlı bir hızla da olsa yükselişi sürdürebileceğini düşünüyorum.

Murat Özsoy: Şu anda bir sıkışma olduğunu sanmıyorum. Bu durum, bankacılık krizi sonrasında oluşan doğal bir panik ile riskten kaçınma hareketi. Bu durum geçecektir. Yeniden ortalık yatışınca ons altında 1943 dolar seviyesinin altına sarkmalar göreceğiz. Bu düşüşler olacaktır evet ancak sonrasında ben yine yıl içerisinde 2000 dolar fiyatının yeniden test edilme olasılığını çok yüksek görüyorum. Bu gelişmeler için Fed’in artık faiz artışlarına dur demesi ve ABD dolar endeksinin de 100 seviyelerinin altına çekilmesi gerekiyor.

Altının 'güvenli liman' olmasının yanında, popüler bir yatırım aracı olduğunu da biliyoruz. Kolay ulaşılabilirliğini de göz önünde bulundurarak, finansal okuryazarlığı olmayan yatırımcılar dahi mutlaka altın alım-satımı yapmıştır. Bu bakış açısıyla yatırımcıların kazançlarını artırmak ve/veya portföylerini çeşitlendirmek için önerebileceğiniz enstrüman hangisi olur?

Volkan Dükkancık: Ben bu konuda hem lokal hem de global hisse senedi ve hisse senedi fonlarının yatırımcılar açısından iyi bir alternatif oluşturmaya devam ettiğini düşünüyorum. Özellikle geçen yıl boyunca zayıf performans gösteren ABD hisse senetlerinin –özellikle teknoloji- 2023 yılında iyi bir alternatif olabileceğini, yatırımcılarında doğrudan yurtdışı hisse senetlerine ya da bu hisse senetlerine yatırım yapan tematik fonlara yönelebileceklerini düşünüyorum.

Eral Karayazıcı: Ben güvenli liman özelliğine sahip bir yatırım aracı olduğuna inanmıyorum. Her yatırımın potansiyel getirisi olduğu gibi riski de vardır. Altın doğru zamanlarda alındığında getiri sağlanabilen bir finansal seçenek ötesinde anlamlar yüklemek rasyonel değil.

Ağustos 2020 itibarı ile 2075 dolar olan ons fiyat iki yılı aşkın bir süre değer kazanamadığı gibi yüzde 22 kayıpla 1617 dolara düştüğü göz ardı edilmemeli. Önümüzdeki 12 hatta 24 ay şartların altın adına destekleyici olacağını düşünüyorum.

Ancak göreli fiyat iskontosuna sahip olup önümüzdeki 12-24 ayda altından çok daha iyi bir performansa imza atabileceğini düşündüğüm değerli metal platin. Gümüşü de altına kıyasla daha avantajlı buluyorum.

Bunun yanında geride kalan 2 çeyrekte negatif ayrışan ve artık anlamlı alternatifler haline gelen ABD ve İngiltere hisse senetlerinin de ilgi çekici yatırım seçenekleri haline geldiği görüşündeyim.

Murat Özsoy: Yatırımcılar için seçime kadar olan döneme kadar TL mevduat ürününü öneririm. Yıllık yüzde 28 hatta bazı durumlarda yıllık yüzde 30’lara çıkan getiriyi şu anda döviz piyasasında bulamazsınız. Seçim sonrasında kurlarda artış hızında yükseliş beklentim ve aynı zamanda ons altındaki 2000 dolar üzeri hareketleri göz önüne aldığımızda gram altında 1400TL üzeri seviyeler bu yıl görülecektir. Dolayısıyla gram altın yatırımcıları şu günlerde ons altında 1943 dolar altı seviyeleri yakaladıkları vakit ilave alım yapmayı düşünebilirler.