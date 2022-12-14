Aran: Döviz pozisyonu düzenlemesi yanlış anlaşıldı

EKONOMİ / İSTANBUL

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınırı yüzde 20'den yüzde 5'e çeken düzenlemesinin eksik ve yanlış anlaşıldığını açıkladı.

Aran, eski düzenlemede gözardı edilen ve bankaların zararına olan bir durumun düzeltildiğini ve bu düzenlemenin aslında bankaların talebi sonucu yapıldığını söyledi.

Aran, “Eski düzenlemede bir bankanın örneğin 1 milyar dolarlık döviz pozisyonunu kurun yükselmesi beklentisiyle mi tuttuğu, yoksa kurun yükselmesi durumunda yükümlülük artışından dolayı zarara uğramamak için mi tuttuğu dikkate alınmıyordu. Bu düzenlemeyle o da dikkate alınmaya başladı. Diyor ki; bankanın şu kadar döviz yükümlülüğü var ama şu kadarı şu şirkete verdiği krediden kaynaklanıyor. Bunu hesaplamadan düşmeye başlayınca bizim döviz pozisyonu/özsermaye oranımız otomatikman aşağıya düşmüş oldu. Böyle olunca da bu üst sınırın yüzde 20’den yüzde 5’e indirilmesi bankalar için çok sorun olmadı. Tam tersine istediğimiz bir düzenleme hayata geçmiş oldu."