Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, dünya genelinde siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Asya borsaları Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler varlığını korurken, bölgede bugün açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık seyrediyor.

Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge, yeterli sayıya ulaşılamaması sebebiyle kabul edilmedi.

Yeol'un 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilanı nedeniyle "vatana ihanet" şüphesiyle soruşturulduğu belirtilirken, hakkında polisin seyahat yasağı talep etmeyi değerlendirdiğinin aktarılması, Güney Kore'de siyasi krizin daha da derinleşeceğine ilişkin endişeleri besledi.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,5 geriledi. Japonya ekonomisi ise üçüncü çeyrekte beklentilerin 0,3 puan üzerinde yüzde 1,2 büyüme performansı gösterdi.

Çin Merkez Bankası, 6 aylık bir aranın ardından altın alımına yeniden başladı. Çin'in altın varlıkları bir önceki ay 72,80 milyon ons iken, kasım sonunda 72,96 milyon onsa yükseldi. Ekim ayı sonunda 199,06 milyar dolar olan Çin'in altın rezervlerinin değeri, geçen ayın sonunda 193,43 milyar dolara geriledi.

Öte yandan, Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine ilişkin bölgede huzur ve barış için uluslararası toplumla işbirliği içinde çalışacaklarının altını çizerek, gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.

Dolar/yen paritesi ise haftaya yatay seyirle 150 seviyesinde başladı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla 39.154 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 2,8 düşüşle 2.360 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 19.809 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.405 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışa paralel 81.726 puandan işlem görüyor.