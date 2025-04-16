Asya borsaları karışık seyrediyor

ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimine ilişkin yeni gelişmeler toparlanma eğilimindeki küresel piyasalarda risk algısını yeniden artırırken, karşılıklı adımlarla restleşmeye dönüşen tarife politikalarında her yeni haber akışı, piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile henüz bir anlaşma sağlanmadığını ancak yüzde 145'in üzerinde gümrük vergilerinin söz konusu olmayabileceğini belirterek, "Sanırım hiç kimse bunların uzun vadede sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor. Ancak Başkan Trump'ın müzakere stratejisini ifşa etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Küresel çip üreticisi Nvidia, ABD'nin Çin'e yönelik bazı çip ihracatına yeni kısıtlamalar getirerek, H20 entegre devrelerinin Çin'e sevkiyatı için lisans zorunluluğu uygulamaya başladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin önemli ticaret ortakları olan Güneydoğu Asya ülkelerine ziyaretlerde bulunuyor. Bu kapsamda Şi, 3 ülkeyi kapsayan turunda Vietnam'ın ardından Malezya'yı ziyaret etti.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, ABD tarifelerinin Japonya ekonomisine zarar vermesi durumunda bankanın politika eylemi alması gerekebileceğini belirtti.

Makroekonomik verilerde, Japonya'da şubat ayında çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 4,3, yıllık yüzde 1,5 artış kaydederek tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 1,2, yıllık bazda ise yüzde 5,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Ülkede sanayi üretimi ise martta yıllık bazda yüzde 7,7 artarak öngörüleri aştı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle 33.913 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 azalışla 2.447 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 3.272 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 artışla 76.783 puanda işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2 kayıpla 21.017 puanda bulunuyor.