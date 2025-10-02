Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de özel sektör istihdam verilerinin faiz indirim beklentilerini beslemesi ve hükümetin kısa sürede açılabileceğine dair artan iyimserliklerle pozitif bir seyir izliyor.

Asya tarafında Ulusal Gün nedeniyle Çin'de işlem gerçekleşmezken, Fed'in faiz indirimi sürecine yönelik artan iyimserlikler bölge pay piyasalarında risk iştahını artırdı. Halihazırda Fed'e yönelik artan faiz indirim beklentilerine ek olarak Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung Electronics ve yarı iletken üreticisi SK Hynix'in OpenAI ile imzaladığı Stargate Programı kapsamındaki veri merkezleri için bellek çipleri tedarikine yönelik ön anlaşmalar da bölgede piyasaları destekledi.

Söz konusu anlaşmanın ardından bölgedeki teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş dikkati çekerken, Kospi endeksinde işlem gören SK Hynix'in hisseleri yüzde 10,8 ve Samsung Electronics'in hisseleri 4,5 yükseldi. Bu gelişmelerle Kospi endeksi tüm zamanların en yüksek seviyelerini görmesinin ardından rekor seviyeden kapandı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 artışla 3.549,21 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 primle 44.983 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2 yükselişle 27.393 puanda bulunuyor.