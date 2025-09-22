  1. Ekonomim
Avrupa'da halka arz piyasası canlanıyor

Avrupa’da son dönemde artan halka arzlar, uzun süredir durgun seyreden piyasalarda yeniden hareketlilik beklentisini doğurdu.

Teknoloji, savunma ve enerji gibi sektörlerden gelen şirketler, halka arz yoluyla büyüme ve çıkış fırsatları ararken, yatırımcı ilgisinin özel piyasalarda yoğun olmasına rağmen halka açılmalar hız kazanıyor.

Geçtiğimiz hafta, Continental'den ayrılan otomotiv parça üreticisi Aumovio Frankfurt Borsası'nda 35 avrodan işlem görmeye başlayarak 4,14 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı. Hisseler haftayı 39 avronun üzerinde kapattı. Swiss Marketplace Group da İsviçre Borsası’nda 46 franktan halka arz edilerek 5,7 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı; hisse fiyatı 49 franka yükseldi.

İsveç'te ise Verisure ve dijital bankacılık grubu NOBA, sırasıyla 3,1 milyar avro ve 3,7 milyar dolarlık halka arz planlarını açıkladı. CEO’lar, bu adımların hem büyüme hem de şeffaflık açısından önemli olduğunu vurguladı.

Avrupa’da bu yıl 57 halka arzda sadece 5,5 milyar dolar toplanırken, aynı dönemde Kuzey Amerika 153 işlemde 17,7 milyar dolar elde etti. Yeni arzlar, Avrupa’nın toparlanma sinyalleri verdiğine işaret ediyor.

