Avrupa'nın en büyük fonu Tesla hissesini sattı

Stichting Pensioenfonds ABP'nin bir sözcüsü yaptığı açıklamada Musk'ın maaş paketiyle ilgili "bir sorunumuz vardı" dedi. Fon, yatırımını satma kararında maliyetleri, getiriyi ve sorumlu yatırım gerekliliklerini de göz önünde bulundurdu.

Hollanda'da yayınlanan Het Financieele Dagblad'ın haberine göre, ABP'nin Tesla'yı terk etme nedenleri arasında şirketteki kötü çalışma koşulları da gösterildi.