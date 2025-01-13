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Avrupa'nın en büyük fonu Tesla hissesini sattı

Avrupa'nın en büyük emeklilik fonu, kısmen Elon Musk'ın ücret paketiyle ilgili anlaşmazlık nedeniyle üçüncü çeyrekte Tesla Inc. şirketindeki 571 milyon euro değerindeki hissesinin tamamını sattı.

Haber Merkezi
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Avrupa'nın en büyük fonu Tesla hissesini sattı
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Stichting Pensioenfonds ABP'nin bir sözcüsü yaptığı açıklamada Musk'ın maaş paketiyle ilgili "bir sorunumuz vardı" dedi. Fon, yatırımını satma kararında maliyetleri, getiriyi ve sorumlu yatırım gerekliliklerini de göz önünde bulundurdu.

Hollanda'da yayınlanan Het Financieele Dagblad'ın haberine göre, ABP'nin Tesla'yı terk etme nedenleri arasında şirketteki kötü çalışma koşulları da gösterildi.

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