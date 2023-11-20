Bakır fiyatı, Fed beklentileriyle yükseldi

Yatırımcılar, bir dizi ABD verisinin dünyanın en büyük ekonomisinin yavaşladığını göstermesinin ardından Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sona erdiğine dair bahisleri artırıyor. Yüksek borçlanma maliyetleri ve nispeten güçlü dolar, son iki yılda metallerin önündeki en önemli engeller oldu.

Bakır, pazartesi günü TSİ 16:25 itibariyle yüzde 0,9 artışla ton başına 8.340,50 dolara yükseldi ve eylül ortasından bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Londra Metal Borsası'nda fiyatlar geçen hafta yüzde 2,9 yükseldi.

Ayrıca, en az bir büyük Çinli bakır izabe tesisinin madencilik şirketlerinden daha düşük ücretleri kabul etmesiyle, hammadde tedarik görüşmelerinden bakır için nispeten yükseliş haberleri geldi. Daha düşük arıtma ve rafine etme ücretleri, bakır konsantresi için sıkılaşan bir pazara işaret ediyor.

Yine de, geçen hafta Şanghay'da düzenlenen büyük bir bakır endüstrisi toplantısındaki hava oldukça karışıktı. Maden bakır piyasasının daraldığı görülürken ve uzun vadeli talep beklentileri parlaklığını korurken, izabe kapasitesindeki artış nedeniyle kısa vadede arz fazlası endişeleri devam ediyor.

Diğer ana metaller pazartesi günü karışık seyrederken, alüminyum yüzde 1,2, çinko yüzde 0,45, kalay yüzde 0,15 değer kazandı ve kurşun geriledi.