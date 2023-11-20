Türkiye’nin CDS'i 33 ayın en düşüğünü test etti

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takasında (CDS) düşüş TCMB'nin faiz kararı haftasında devam ediyor. Kasım ayı başında 400 baz puanın altına gerileyen Türkiye'nin CDS primi, geçen hafta 350 baz puanın altını görmüştü. Türkiye'nin CDS'i bugünkü işlemlerde ise, 343,1 baz puan ile 19 Mart 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeyi gördü.

Phillip Capital Araştırma Müdürü Onurcan Bal ekonomim.com'a yaptığı değerlendirmede, "Seçimlerin geride kalmasının ardından enflasyonla mücadele vurgusu ve para politikasında başlayan normalleşme süreci Türkiye'ye yönelik bakış açısını iyileştirirken, CDS primlerinin de hızlı bir şekilde düşüş kaydetmesine katkı sağladı" şeklinde belirtmiş; "Fed'e yönelik endişelerin yatışması ve faiz oranlarında zirvelerin görüldüğüne ilişkin güç kazanan beklentiler, ABD tahvil faizlerindeki düşüş de gelişmekte olan ülkelerin risk priminde iyileşme görüldü. Küresel risk iştahının güç kazanması da gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye'nin risk primindeki iyileşmeyi destekledi" olarak eklemişti.

Gözler Merkez Bankası'nda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı faiz kararını perşembe günü saat 14.00'da açıklayacak. Piyasalar, bankanın faiz artırımında hız keserek, 250 baz puan yukarı çekmesini bekliyor.

Merkez Bankası, haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750 baz puan, eylül ve ekimde 500'er olmak üzere beş toplantıda toplam 2650 baz puan faiz artırmıştı.