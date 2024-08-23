  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. BDDK'dan Enpara Bank'a faaliyet izni
Takip Et

BDDK'dan Enpara Bank'a faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Enpara Bank A.Ş.'ye faaliyet izni verdiği karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BDDK'dan Enpara Bank'a faaliyet izni
Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Enpara Bank'a faaliyet izni verdi. Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul kararında, "5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliği'ne ilişkin yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 03,08 2023 tarih ve 10640 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Katılımevim, katılım bankası kurmak için BDDK'ya başvurduKatılımevim, katılım bankası kurmak için BDDK'ya başvurduŞirket Haberleri

 

Kredi kartlarında taksit azaldı, vatandaş krediye yöneldiKredi kartlarında taksit azaldı, vatandaş krediye yöneldiEkonomi

 

Finans
Dar alanda sıkışan borsa, çıkış için eylülü bekliyor
Dar alanda sıkışan borsa, çıkış için eylülü bekliyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (21 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altın fiyatları rekor seviyelerine yakın
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (20 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)
Gram altın rekora doymuyor
Küresel piyasalarda Powell, yurt içinde faiz kararı izleniyor
Küresel piyasalarda Powell, yurt içinde faiz kararı izleniyor