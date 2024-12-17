BDDK'dan Katılımevim Katılım Bankası'nın kuruluşuna onay

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, 10 milyar TL sermaye ile kurulacak Katılımevim Katılım Bankası A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce yer alıyor.

Kuruluş izni, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilen bilgi ve belgeler ışığında değerlendirildi.

Bankanın, Türkiye'deki katılım bankacılığı sektöründe faaliyet göstereceği belirtildi.