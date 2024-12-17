TCMB'den Moneymate A.Ş.'ye faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Resmî Gazete'de yayımlanan kararına göre, Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi. Karar, 6493 sayılı Kanun kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda alındı. Şirket, ödeme hizmetleri sunma ve elektronik para ihracı yapma yetkisine sahip olacak.