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BDDK bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Saad Al-Janabi'nin kurucu ortağı olduğu AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet iznini, kurucularda aranan şartları kaybettiği gerekçesiyle iptal etti.

Haber Merkezi
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BDDK bir şirketin faaliyet iznini iptal etti
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Saad Al-Janabi'nin kurucu ortağı olduğu AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, Al-Janabi'nin kurucularda aranan şartları kaybettiği gerekçesiyle bu kararın alındığı ifade edildi. Kurul, işlemi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmeliklere dayanarak gerçekleştirdi.

 

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