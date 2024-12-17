BDDK bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Saad Al-Janabi'nin kurucu ortağı olduğu AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, Al-Janabi'nin kurucularda aranan şartları kaybettiği gerekçesiyle bu kararın alındığı ifade edildi. Kurul, işlemi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmeliklere dayanarak gerçekleştirdi.