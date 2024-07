“Big Short” yatırımcılarının portföylerinde dikkat çeken altınlar

Takip Et

2008 Küresel Finans Krizi’nde konut piyasasına karşı pozisyon alan ve büyük bir servet kazanan Wall Street yatırımcıları Danny Moses, Porter Collins ve Vincent Daniel, portföylerinde altının en önemli uzun vadeli yatırımlardan biri olduğunu söylerken, “The Big Short” filminde de canlandırılan Micheal Burry’nin de teknoloji hisselerini satarak altına döndü.

CNBC haberine göre, “Big Short yatırımcısı” olarak geçen bu isimler, altına önemli bir geçiş yaparken, bu durumun nedeni olarak da ABD'deki artan borç seviyeleri görüldü.

Vincent Daniel, gelecek yıllarda ABD dolarında “büyük bir değer kaybı” yaşanacağını öngördüğünü belirtirken, Porter Collins, “Hükümetin borçlanma hızı çok fazla. Cüzdanınızdaki bir doları düşünün. Yarın, değeri ne olacak?" açıklamasını yaptı.

4 yıldır her düşüşte aldılar

Seawolf Capital kurucu ortakları olan Collins ve Daniel, yıllık hissedar bilgilendirmelerinde altın, altın madencileri ve gümüş gibi değerli metallere uzun vadeli yatırım yaptıklarını açıkladılar. Açıklamada, firmanın son dört yılda değerli metallerdeki her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdiği belirtildi.

Moses Ventures kurucusu Danny Moses, CNBC'nin sorularına verdiği cevaplarda, Sprott Physical Gold Trust'ta "uzun (alım)" pozisyonu aldığını söylerken, yıl başından bu yana payını yüzde 16 arttığını söyledi. Collins, altının tarih boyunca "herhangi bir zaman diliminde" ABD Hazine tahvillerinden daha iyi performans gösterdiğini ve bunun iyi bir yatırım olduğunu belirtti.

Collins, "Amerikalıların portföylerinde yeterince altın olduğunu düşünmüyorum" derken, “yatırımcıların 10 yıl içinde ABD Hazine tahvillerinden daha fazla altından para kazanacaklarını" öngördü.

Teknoloji satarak, altın aldı

'Big Short' yatırımcılarından Michael Burry de altında pozisyon alanlardan oldu. Moneywise haberine göre, altına yönelen yatırımcının, şirketi Scion Asset Management, Amazon (AMZN) ve Alphabet (GOOGL) hisselerini satarak, Çinli şirketler JD.com (JD) ve Alibaba'daki (BABA) hisselerini de artırdı.

Burry ayrıca, 2024’ün ilk çeyreğinde 7,6 milyon dolar değerinde olan 440 bin 729 adet Sprott Physical Gold Trust (PHYS) hissesi satın alarak altına yöneldi. Sprott Physical Gold Trust’ın resmî web sitesinde, "Varlıklarının neredeyse tamamını fiziksel külçe altın olarak tuttuğu" belirtiliyor.

Altının “göz kamaştıran” yükselişi

Altın, son dönemde dikkate değer bir artış yaşıyor. Bu yılın başında, kıymetli metal ons başına 2.062 dolardan işlem görürken, yaklaşık 14 oranında bir artışla ons başına 2.357 dolardan karşılık buluyor. Altın fiyatı, 2.465 dolarla rekor kırmıştı.

S&P 500 endeksi aynı dönemde yüzde 11,7 oranında değer kazandı.

“Big Short yatırımcısı” ne demek?

Big Short yatırımcısı, 2008 Küresel Finans Krizi’nde ABD'deki “subprime mortgage piyasasına” karşı pozisyon alarak büyük kazançlar elde eden yatırımcılara verilen bir isim.

Bu yatırımcılar, mortgage piyasasındaki riskleri ve piyasadaki çöküşü öngörerek, mortgage destekli menkul kıymetlerin değer kaybedeceğine dair satış yönünde pozisyonlar almışlardı.

2010 yılında yayınlanan Michael Lewis'in "The Big Short: Inside the Doomsday Machine" adlı kitabı ve bu kitaptan uyarlanan 2015 yapımı "The Big Short" filmi de bu isimlendirmede etkili oldu. Kitap ve filmde, bu yatırımcıların hikayeleri ve stratejileri yer aldı.

Portföylerine altın almalarının nedenleri

Yatırımcıların portföylerinde altın ağırlığını artırmalarının önemli bir nedeni enflasyon olurken, ekonomik belirsizlik ve jeopolitik gerginliklerde de “güvenli liman” görevi görebilir.