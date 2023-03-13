Binance'tan, SVB'nin iflası sonrası 'kripto para' adımı
Binance, SVB'nin iflası sonrasında kripto toparlanma fonunu, kripto paraya çevirecek.
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Binance CEO'su Changpeng Zhao, Silicon Valley Bank'ın iflası sonrasında Binance'nin 1 milyar dolar büyüklüğündeki kipto para sektörü toparlanma fonunu BUSD stabilkoininden Bitcoin, Ether ve Binance Coin gibi kripto paralara çevrileceğini duyurdu.
Binance, 1 milyar dolar büyüklüğündeki Sektör Toparlanma Fonu'nu (IRI) FTX'in batışı sonrasında kripto projelerinin bir likidite krizi ile karşı karşıya kalmaları durumunda kullanılmak üzere kurmuştu.