Binance'tan, SVB'nin iflası sonrası 'kripto para' adımı

Binance CEO'su Changpeng Zhao, Silicon Valley Bank'ın iflası sonrasında Binance'nin 1 milyar dolar büyüklüğündeki kipto para sektörü toparlanma fonunu BUSD stabilkoininden Bitcoin, Ether ve Binance Coin gibi kripto paralara çevrileceğini duyurdu.

Binance, 1 milyar dolar büyüklüğündeki Sektör Toparlanma Fonu'nu (IRI) FTX'in batışı sonrasında kripto projelerinin bir likidite krizi ile karşı karşıya kalmaları durumunda kullanılmak üzere kurmuştu.