Bitcoin'de hangi seviyeler önemli? İşte kripto paralarda olası senaryolar

Şenay ZEREN

ABD tüketici enflasyonu (TÜFE) ve sonrasında ABD üretici enflasyonunun (ÜFE) piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonu baskılamak için faiz artırımında agresifleşebileceği beklentisiyle piyasalarda risk iştahı baskılanıyor. Aynı zamanda Fed yetkililerinden gelen ‘şahin’ tondaki mesajlar ve son olarak Fed tutanaklarında 50 baz puanlık faiz artırımının masada olabileceği ihtimali piyasaları baskılayan diğer unsurlar arasında yer alıyor. Hali hazırda Fed'in bir sonraki toplantıda 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 28 seviyesine yükselirken; 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali ise, yüzde 72 oranında bulunuyor. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bankanın 2023 yılında 75 baz puan daha faiz artımına gidebileceğine yönelik beklentiler fiyatlamalara yansırken, 2023 yılında faiz indirimine başlamayacağı da genel beklenti olarak bulunuyor.

Fed’in faiz artırımlarında beklenenden daha fazla artırıma gidebileceği ihtimali piyasalarda risk iştahını törpülerken, küresel borsa endekslerinde baskıyı artırıyor. Diğer taraftan doları dünyada güçlendiriyor ve dolar ile ters korelasyon içerisinde olan Bitcoin’i baskılayan en önemli gündem maddelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kripto Para Analisti Beste Naz Süllü, Bitcoin’deki düşüş eğilimi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Şubat ayının son haftasıyla birlikte Bitcoin test ettiği 25 bin dolar seviyesinden bir miktar gerileyerek 24 bin doların altını test ediyor. SEC’in (ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu), Binance US ve Stablecoin ihraççılarına yönelik tutumu nedeniyle risk iştahı biraz kısılmış olsa da ana yönden kopuş gerçekleşmedi” olarak belirtti.

Bitcoin ve Ethereum’da son durum

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, geçtiğimiz hafta perşembe günü 25 bin 208 dolar seviyesine kadar yükselerek, 13 Haziran 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görürken; sonrasında zirvesinden kademeli olarak düşüş eğilimine girdi. Yaklaşık 7 ayın en yüksek seviyesini gören Bitcoin, bugün içerisinde en yüksek 24 bin 131 dolar seviyesini, en düşük ise 23 bin 769 dolar seviyesini görürken, saat 13:13 itibarıyla yüzde 0,50 oranında düşüşle 23 bin 831 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 0,44 oranında değer kazanırken; piyasa değeri 460 milyar dolar oldu.

Kripto Para Analisti Süllü Bitcoin fiyatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bitcoin 22 bin dolar seviyesinin altına inmediği sürece daha güçlü bir toparlanma eğiliminde olabilir. Yine de bu gerilemeye rağmen Bitcoin’in mart sonrası 25 bin dolar seviyesini aşarak normalleşme adımlarını 27 bin dolara taşımasını beklemekteyim” dedi.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,33 oranında düşüşle 1646 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en düşük 1640 doları, en yüksek ise 1664 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 1’e yakın geriledi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,34 oranında değer kaybederek 1,09 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin’de 22 bin dolar seviyesine dikkat

Beste Naz Süllü – Kripto Para Analisti

Şubat ayının son haftasıyla birlikte Bitcoin test ettiği 25 bin dolar seviyesinden bir miktar gerileyerek 24 bin doların altını test ediyor. SEC’in (ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu), Binance US ve Stablecoin ihraççılarına yönelik tutumu nedeniyle risk iştahı biraz kısılmış olsa da ana yönden kopuş gerçekleşmedi. Geleneksel tarafta da 22 Mart toplantısına kadar 50 baz puan faiz artırımını bekleyenlerin oranının artarak doların kuvvetlenmesi ve 104,60 seviyesinde olan dolar endeksinin de bir miktar yükselerek 106,0 bölgesine doğru hareketlenmesi beklenebilir. Bu nedenle piyasadaki dolar baskısının yeniden canlanması durumu oluştuğundan bu durumun etkilerini dolarla ters korelasyonu olan altın, bitcoin ve ABD endeksleri açısından geri çekilmesine neden olabilir.

Yatırımcıların pozisyonu bozulmadı

Bitcoin’de 6 ay ve 1 yıldan daha uzun süre zararda bekleyenlerin oranı yüzde 75’te ve Bitcoin 25 bin dolar seviyesine yükselirken bu pozisyonlarda bozulma gözlemlenmedi. Yatırımcılar Bitcoin 15 bin dolardan 25 dolara da yükselse, bu pozisyonların bozulmaması ya daha yüksek maliyetli yatırımcıların olduğunu ya da yatırımcılar 2022’ye rağmen bu kışın sona ereceğini düşünerek yüksek potansiyel bekliyor.

Bitcoin 27 bin dolara tırmanabilir

Bu yıl ABD endekslerinde düşüş beklenildiği üzere, kripto paraların en büyük hikayesi ucuzluk olabilir ve alternatif yatırım aracı arayanlar açısından portföy çeşitlendirmede pay sahibi olabilir. Her ne kadar SEC ve Stablecoin ihraççıları arasında yaşanan gerginlik artmış olsa da Tether ilerde kullanılmak üzere 1 milyar Tether ikmali yaptı ve diğer bir stablecoin olan USDC’nin de dominasyonunun azaldığını gördük. Bu durum bize yatırımcıların beklemede olan stablecoinlerini artık kripto paralara geçirme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Özellikle asyalı traderlar arasında bu eğilim artmış durumda. Bitcoin 22 bin dolar seviyesinin altına inmediği sürece daha güçlü bir toparlanma eğiliminde olabilir. Yine de bu gerilemeye rağmen Bitcoin’in mart sonrası 25 bin dolar seviyesini aşarak normalleşme adımlarını 27 bin dolara taşımasını beklemekteyim.

Bitcoin’de yeni bir yükselişin gelmesi olası

2022 kripto kışının ardından 15 bin -17 bin dolar aralığında dip yapan Bitcoin 25 bin direncini test ederken yaşanan gelişmeler eşliğinde yeni bir yükselişin daha gelmesi olası. İlk olarak Bitcoin ABD’de mevcut para politikası şartlarını fiyatlamış gözüküyor. Mevcut gelişmeler ışığında Bitcoin ve diğer kripto paraların ‘Ucuz’ kalması ve bu yıl S&P ve Dow Jones’ta resesyon beklentilerinin güçlü olup, ‘pahalı’ durması nedeniyle alternatif getiri isteyen yatırımcılar bu ucuzluğu cazip bulabilir ve kripto paraların bu yıl yükselişine katkıda bulunabilir. Son olarak Tether şirketi yakıt ikmali yaptı ve henüz ihraç etmese de 1 milyar dolarlık Tether üretti. Bunun yatırımcıları FOMO’latmasının önüne geçmek için bir de USDC’nin cüzdanlardaki miktarına bakıldığında, var olan USDC’ler her cüzdanda azalıyor ve Bitcoin yükselişine benzer duruyor. Buradan da anlayacağımız USDC’ler Bitcoin veya kripto para satın alımında kullanılmış. Bu gelişme bizlere ‘Geliyor Gelmekte Olan’ diyor.

Bitcoin’in tekniğine bakıldığında 23 bin 300 seviyesi üzerinde kalındığı süre boyunca bayrak formasyonu devam edebilir ve 25 bin 200 seviyesinin kırılması ile formasyon öncülüğünde yüzde 10 artış görebiliriz. Geri çekilmelerde ise destek noktaları 23 bin 300 ve 22 bin 700 seviyeleri olup, 22 bin 700 seviyesinin altına inmesi durumunda minör bir düşüş trendi oluşturacağı için bu bölge civarı zarar kes olmalı.

Bu gelişmeler yükselişi yansıtıyor

Piyasanın baş aktörleri arasında ayrışma, birbirinden bağımsız hareketler görüyoruz. Bildiğiniz gibi bu hafta içerisinde S&P500 Endeksi son iki ayın en kötü seansını geçirerek ABD’de işlerin dolar endeksini 100,00 seviyesine getirecek kadar güvercin gitmediğinin sinyalini vermiş oldu.

Hali hazırda son iki ayda ABD tarafından aldığımız TÜFE-ÜFE-perakende satışlar ve kişisel tüketim harcamaları gibi veriler beklentilerin oldukça üzerinde gelirken, enflasyona dair bir sıcaklama göstermedi, halen daha talep oldukça canlı. Tüm bunların ışığında 22 Şubat günü açıklanan FOMC tutanakları da bazı üyelerin 50 baz puan faiz indirimi istediğini gördük ve 22 Mart toplantısına kadar yüzde 25 olasılıkla 50 baz puan faiz artırımını bekleyenlerin oranının artmasını, 104,20 seviyesinde olan dolar endeksinin de bir miktar yükselerek 105,0-106,0 aralığına doğru hareketlenmesi beklenebilir.

Altının şansı düşük

Altın bu açıdan biraz daha şansız gibi duruyor. ABD’de enflasyon yüzde 2 hedefinden yüksekte olsa da yavaşlama trendinde bulunuyor. Fed’in bilançosu gün geçtikçe daralırken, aynı zamanda faiz üst bandı buradan 100 baz puan artışla yüzde 5,75’e gelmesiyle şahin senaryoların ön plana çıkması bazı Komite üyeleri tarafından dillendiriliyor. Fakat Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde tarafların çok sert mesajlarıyla jeopolitik stresi altın güvenli liman olarak fiyatladı. Kısa vadede ons altını yükselişe geçirebilecek öngörülebilir bir gelişme bulunmuyor.