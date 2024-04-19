BofA: ABD hisse senetlerinden çıkış devam ediyor

17 Nisan haftasında ABD hisse senetlerinden çekilen 4,1 milyar dolar, ABD hisse senetlerinin Aralık 2022'den bu yana en büyük iki haftalık çıkışını yaşadığı anlamına geliyor.

Tahvil fonlarına 5,7 milyar dolar giriş yaşanırken, kriptolara da 26 milyon dolar giriş oldu. Altındahn 0,9 milyar dolar ve global hisse fonlarından 9,1 milyar dolar çıkış gerçekleşti.

Piyasalar Fed'den faiz indirimi beklentilerini yılın ilerleyen dönemlerine öteledikçe, yatırımcılar yüksek değerlemelerden endişe duymaya devam ediyor.

BofA, piyasa duyarlılığının bir ölçüsü olan Boğa ve Ayı göstergesinin, hisse senetlerinden ve yüksek getirili tahvillerden çıkışların fon yöneticisi anketindeki nakit seviyesindeki düşüşten daha ağır basması nedeniyle 5,2'den 5,0'a düştüğünü söyledi.