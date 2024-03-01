BofA raporu açıklandı: Yatırımcı adres değiştirdi

Bank of America Global Research tarafından yayınlanan rapora göre, yatırımcılar 28 Şubat'ta sona eren haftada ağustos ayından bu yana en fazla sermayeyi teknoloji hisselerine yönlendirdi ve kripto para birimlerine yatırdıkları miktarı iki katına çıkardı.

EPFR verilerinden derlenen rapora göre, Apple ve Nvidia gibi piyasa değerine göre en büyük "Muhteşem 7" olarak adlandırılan şirketleri içeren teknoloji hisselerine girişler 4,7 milyar dolara ulaştı ve yıllık 98,8 milyar dolarlık bir rekor yolunda ilerlediğini söyledi.

Kripto paralara seremaye girişleri, yatırımcıların borsa yatırım fonlarına hücum etmesi ve Bitcoin'in rekor seviyelere yaklaşmasına yardımcı olmasıyla, bir önceki hafta 1,2 milyar dolardan son hafta 2,4 milyar dolara yükseldi.

Hisse senetlerinden 1 milyar dolarlık çıkış

BofA, gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinde 1 milyar dolar çıktı. Bu Kasım 2023'ten bu yana ilk sermaye çıkışı oldu. Çin'den 1,6 milyar dolar sermaye çıkışı oldu ve bu da Ekim 2023'ten bu yana görülen en büyük çıkış olarak kayıtlara geçti.