Borsa 8 bini test etmeyi sürdürüyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, 8000 puan üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışırken, BIST 100 endeksi zirvesini yeniledikten sonra kayba yöneldi ve günü düşüşle tamamladı. Uzmanlar, 8000 puanın üzerinde kapanışların, endeksin yönü açısından önemli olacağını belirtiyor. Yarın ise, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle yurt içi piyasalar kapalı.

Bugünkü işlemlerde tarihi zirvesini 8013 puana taşıyan endeks, kapanışta yüzde 0,44 düşüşle 7907 puanda bulundu. En çok kayıp ulaştırma endeksinde olurken; bankacılık endeksi pozitif ayrıştı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,39 artış kaydederken; gün sonunda yüzde 1,77 ve yüzde 0,09 primle işlem görüyor.

En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Tüpraş, Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Astor Enerji oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8000 ve 8200 seviyeleri direnç, 7900 ve 7750 puan destek konumunda bulunuyor.

Türkiye'nin CDS'i 2 yılın en düşüğünde

Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin çok üzerinde faiz artışı ve küresel piyasalarda risk iştahındaki yükselişin etkisiyle Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takasında (CDS) gerileme sürüyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i, bugün yüzde 6'ya yakın düşüşle 376 baz puana kadar geriledi ve böylelikle Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.