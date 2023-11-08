Borsa günü primli tamamladı: Bankalar negatif ayrıştı
Borsa İstanbul, dünkü kaybın ardından haftanın üçüncü işlem gününü sınırlı pozitif tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2'nin üzerinde kayıpla negatif ayrıştı.
Borsa İstanbul, 4 günlük aralıksız yükselişin ardından dün günü kayıpla tamamlarken, endekste düşük hacimli işlemler devam ediyor. Uzmanlar, 7800 puan seviyesine dikkat çekerken; burada kalıcılık sağlanabilirse yukarı yönlü hareketin devamının beklenebileceğini belirtti.
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,86 yükselişle 7912 puandan başlarken, 7821 - 7942 bant aralığında hareket etti. Endeks, kapanışta yüzde 0,20 primle 7860 puanda bulundu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,73 ve holding endeksi yüzde 0,71 artış kaydederken; gün sonunda sırasıyla yüzde 2,29 düşüş ve yüzde 0,27 yükselişle işlem gördü.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7950 ve 8020 seviyeleri direnç, 7800 ve 7750 puan destek konumunda bulunuyor.
Dün, dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybıyla 7844 puandan tamamlamıştı.