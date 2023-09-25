Borsa İstanbul'da hızlı yükseliş

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçtiğimiz perşembe beklentilere paralel gerçekleştirdiği faiz artımının ardından yönünü yukarı çevirirken; yeniden 8000 puan seviyesinin üzerine çıktı. Endekste 8000 puan, hem psikolojik seviye hem de kuvvetli bir destek konumunda bulunduğu için oldukça kritik ve bu seviyenin üzerindeki kapanışlar borsanın seyri açısından önemli.

8096 - 8298 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 17.18 itibarıyla yüzde 3,18 artışla 8293 puanda işlem gördü. Bankacılık endeksindeki değer kazancı da gün içinde yüzde 3'ün üzerine kadar çıkarken; şu dakikalarda yüzde 3,10 yükselişle 8347 puanda bulunuyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 ve 8300 seviyeleri direnç, 8000 ve 7900 puan destek konumunda bulunuyor.

7970 üzerinde seyirlerin korunmasıyla yükseliş hızlanabilir

İntegral Yatırım

BIST100 endeksi, cuma günü 8000 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Böylece endeks 22 günlük ortalaması olan 7970 seviyesinin üzerinde haftayı kapatmış oldu. 7970 seviyesi üzerindeki seyirlerin korunması halinde yükseliş hızı artabilir. Bu noktada en güçlü direnç 8200 – 8300 bandından geçiyor. 8200 seviyesinin üzerindeki yükselişin desteklenmesi halinde yeni ve hacimli yukarı hareket oluşabilir. 7970 seviyesi üzerinde kalınmakta zorlanılması halinde ise yükseliş hızı 7600 seviyesine doğru kesilebilir.

Yatırımcılar yoğun veri gündemine odaklandı

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Fed'in projeksiyonu ve Banka yetkililerinin "şahin" tonlu yönlendirmeleriyle faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına ilişkin endişelerin arttığını aktaran analistler, piyasalardaki duyarlılığın hala kırılgan olduğunu söyledi.