6 aydır yapılmayan halka arzda kritik gün 7 Ağustos

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul’da 6 Şubat’tan bu yana çıkmayan halka arz onaylarının bu hafta yeniden başlayabileceği tahmin ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nda 150’yi aşan şirketin halka arz onayı beklediğini belirten kaynaklar 7 Ağustos bülteninde 6 ay sonra ilk onayın çıkabileceği kanaatinde. Bazı piyasa uzmanları ise gayrimenkul sertifikası halka arzının gerçekleştiği bu dönemde halka arz onayının ise sıkıntılı olabileceği uyarısında bulundu.

Bu yıl SPK haftalık bültenlerinde 3-4 halka arz onaylarıyla başladı. Ancak hem halka arzların borsa performansı hem de sabit getirili yatırımlara kayan likidite nedeniyle yaşanan sıkıntılar halka arzlara ara verilmesine neden oldu. En son SPK 6 Şubat bülteninde halka arz onayı verdi ve 6 ay geride kalmışken bir daha halka arz onayı çıkmadı. Sıkı para politikası ve yükselen faizler nedeniyle işletme sermayesi ve borç ödemesinde sıkışan şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz taleplerini iletmeye devam etti onay verilmese bile. Piyasa uzmanlarından edinilen bilgiye göre SPK’da onay bekleyen halka arz sayısı 150’ye dayandı.

Aralarında büyük holdingler, enerji ve gıda şirketlerinin bulunduğu halka arz bekleyen şirketler son dönemde hareketlenmeye başladı. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre 6 ayın ardından ilk onayın 7 Ağustos tarihli SPK bülteninde gelmesi bekleniyor. Yaptıkları açıklamalara göre Pasifik Holding, Şa-Ra Enerji, Dof Robotik, Efor Gübre, Altun Gıda, Albayrak Beton, Afr Bio, Vakıf Faktoring, Odeon Turizm gibi farklı birçok sektörden şirketin halka arz için gün sayıyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre ilk onayın 7 Ağustos bülteninde çıkması ve yılın üçüncü çeyreğinde halka arzların da hareketlenmesi bekleniyor.

Halka arzlar için erken mi?

Piyasa uzmanları ise halka arzlara yeniden onay verilmesine temkinli yaklaşıyor. Bir kaynağın verdiği bilgiye göre bu hafta 4-8 Ağustos tarihlerinde halka arz olacak gayrimenkul sertifikaları da bir arz ve piyasadan para çekecek. Bu sertifikaların halka arz döneminde şirket halka arzlarına onay verilmesi sıkıntı yaratabilir ve bu nedenle önce gayrimenkul sertifikalarının sonuçlarının beklenmesi gerekiyor. Bir başka kaynağa göre de halka arzlara onay verilmesi için halen daha erken. Son haftalarda giriş olsa da hisse senedi piyasasında yabancı ve yerli kurumsal yatırımcı ağırlığı oldukça düşük seviyelerde. Yerli bireysel yatırımcı da sayısı da gerilemesini durdurmadı.

Merkez Bankası verilerine göre bu yılın başından itibaren hissede yabancı yatırımcının net alımı sadece 1 milyar 661,9 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu alımın 1 milyar doları ise son 5 haftada gerçekleştirildi. Yabancının hisse senedinde 19 Mart sonrası çıkışı da son haftalardaki alımlarla pozitife çevrildi. Öte yandan bu yıl halka arz edilen 13 şirketin borsa performansları son dönemde olumluya döndü. Uzmanlar yerli bireysel yatırımcının da küçük hisselere ilgisinin son aylarda artmasından halka arz şirketlerinin de yararlandığını dile getirdi. Bu yıl halka arz olan Armada Gıda, Akfen İnşaat, Mopaş ve Seranit dışında diğer şirketler halka arz fiyatının üzerinde işlem görüyor. Vişne Madencilik ile Destek Faktoring ise halka arz fiyatının sırasıyla yüzde 1905,88 ve yüzde 1062,2 daha yukarıda bulunuyor. Bu iki şirket Tera Yatırım'ın bir fonunda bulunuyor ve halka arz olmasından bu yana fiyat hareketleri dikkat çekiyor. Ege Yapı GYO halka arz fiyatının yüzde 59,47, Gülermak yüzde 31,2, Enda Enerji yüzde 9,52, Balsu yüzde 40,01, Bulls Girişim Sermayesi yüzde 157,64, Kalyon Güneş Teknolojileri yüzde 0,14 yukarına bulunurken Bigen ise halka arz fiyatında.