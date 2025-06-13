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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, Orta Doğu’daki gerilimin artmasıyla haftayı düşüşle tamamladı.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,89 düşüşle 544,94 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,07 azalarak 23.516,23 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 değer kaybederek 7.684,68 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,28 düşerek 39.438,75 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,39 düşüşle 8.850,63 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,181 değer kaybederek 1,156 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasalarında, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti.

ABD'nin en önemli ticaret ortağı Çin ile kalıcı bir anlaşma sürecine girmesi ve diğer ülkelerle uzlaşma sağlanacağına yönelik artan beklentiler pay piyasalarını desteklerken, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrasında yatırımcılar jeopolitik risklere odaklandı.

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