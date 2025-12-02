Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Haftanın ikinci işlem gününü Avrupa borsaları karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,07 artarak 575,65 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,51 yükselerek 23.710,86 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 değer kazanarak 43.354,83 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 azalarak 9.701,8 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 düşerek 8.074,61 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,14 değer kaybıyla 1,159 seviyelerinden işlem gördü.
Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, kasımda 2,2'ye yükseldi.
Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ekim ayında yüzde 6,4 seviyesini korudu.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), yapay zeka şirketlerinin yüksek değerlemeleri nedeniyle "keskin bir düzeltme" riski konusunda uyarıda bulundu.
Almanya'da sanayiciler, ekonominin son 76 yılın en derin krizini yaşadığını belirterek sanayi üretiminin bu yıl yüzde 2 daralacağını öngördü.