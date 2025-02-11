Bloomberg: Türkiye, halka arzları yavaşlatmayı değerlendiriyor

Bloomberg’in Fırat Kozok ve Tuğçe Özsoy haberine göre, Türkiye, son dönemde gerçekleştirilen halka arzlara yönelik yatırımcı talebinin karışık seyretmesi nedeniyle Borsa İstanbul’daki halka arzların hızını yavaşlatmayı değerlendiriyor.

Konuya yakın bir kaynağa göre, bu durum Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) gündeminde yer alıyor. Söz konusu kaynak, bazı halka arz başvuru sahiplerinin nihai onay süreçlerini ertelemek için SPK'ya talepte bulunduğunu belirtti.

Şirketler, SPK’nın piyasadaki yatırımcı duyarlılığını değerlendirmesini ve yeni halka arz dalgasına onay vermeden önce piyasa koşullarını göz önünde bulundurmasını istiyor.

2025’te artış görüldü

SPK’nın konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiği de yer alan haberde, halka arzların hızının düşürülmesi, 2024'teki yavaşlamanın ardından Türkiye’deki halka arz faaliyetlerinde başlayan toparlanmayı sekteye uğratma riski taşıyor.

BIST ve SPK verilerine göre, yerel piyasada bu yıl şimdiye kadar on şirket halka arz edilirken, bir halka arz tamamlandı ve iki yeni halka arza onay verildi. Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemindeki bir halka arz ve iki onaya kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.

Halka arzlar zorluklarla karşılaştı

Şu anda SPK’nın ön onay verdiği ancak nihai onay bekleyen 90’dan fazla şirket bulunuyor. Nihai onay alan bir şirketin genellikle halka arz izahnamesini yayımlamak için 15 günü oluyor. Ancak bu yılın bazı halka arzları zorluklarla karşılaştı.

Takipteki alacakları satın alan Dünya Varlık Yönetim, olumsuz piyasa koşullarını gerekçe göstererek ocak ayında halka arzını erteledi. Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret, halka arz sonrası değer kaybederken, Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Enda Enerji Holding AŞ planlanandan daha az hisse satışı gerçekleştirdi.

2023’te 56 halka arz dikkat çekmişti

Türkiye’de halka arz süreci, geçen yıl sıkı para politikalarının ilk arzları daha az cazip hale getirmesiyle yavaşlamıştı. Ancak önceki yıllarda Türkiye, bölgedeki en büyük halka arz merkezlerinden biri konumundaydı. 2023’te 56 şirket yaklaşık 80 milyar lira (2,2 milyar dolar) toplarken, bu rakam bir önceki yıl 33 halka arzda yaklaşık 57 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Borsa İstanbul'un ana endeksi, aralık ayı başlarında, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine hız vereceği beklentisiyle beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak gösterge faiz oranı %50’den %45’e düşmesine rağmen, parasal gevşemenin beklenenden daha uzun süreceğine dair işaretler, riskli varlıklara olan ilgiyi yeniden azaltıyor.