BofA’dan 25 yıl sonra borsada ralli için "balon" uyarısı!

Bank of America'ya (BofA) göre, tahvil piyasasında kullanılan ve güvenilir sonuçlar veren bir gösterge, 1999 yılından bu yana ilk kez hisse senetlerinde uyarı sinyali verdi.

BofA notunda, “riskli yüksek getirili tahvillerdeki fiyat hareketlerinin borsa rallisini doğrulamadığı” vurgusu yapıldı.

Business Insider haberinde, göstergedeki uyumsuzluk BofA tarafından şu şekilde açıklandı:

"Yüksek getirili tahviller son yıllarda ABD hisse senetleriyle birlikte hareket etti. Ancak son zamanlarda düşük kaliteli şirketler geride kalıyor, hatta hisse senedi endeksleri birkaç büyük oyuncuyla hareket ediyor.”

2024 yılı başından bu yana S&P 500 yaklaşık yüzde 19 oranında yükselirken, iShares High Yield Corporate Bond ETF ise yüzde 4 oranında arttı.

Ultra-riskli tahviller ve güvenlik açığı

BofA’ya göre daha endişe verici olan kısım, tahvil piyasasında, ultra-riskli tahvillerin, daha az riskli muadillerinden ayrışması oluyor.

Bank of America, en düşük kaliteli olan CCC derece tahvillerin, daha güvenli olan B dereceli tahvillerden, son 25 yılda en geniş ayrışmayı gösterdiğini belirtti. "Çöp tahvil spreadleri, 1999 gibi uyarı veriyor" denirken, “1999'da, CCC'den B'ye spread oranı, dot-com piyasasının zirve yapmasından yaklaşık bir yıl önce 3 katın üzerine çıktı" ifadeleriyle dot-com krizi hatırlandı.

Dot-com krizi nedir?

Mart 2000'de patlayan “dot-com balonu krizi”, Nasdaq 100'ün yüzde 78 oranında düşmesine neden olan 30 ay süren bir ayı piyasasıyla sonuçlandı.

Tahvil piyasasından gelen bu uyarı sinyalinin, yapay zekanın meyvelerini henüz toplamamış olan şirketlerin kar elde etmelerindeki belirsizlikle birleşmesi, Bank of America’yı temkinli bir görüşe büründürüyor.

Yatırımcılara risk azaltma önerileri

BofA, yatırımcılarına, tahvil piyasasındaki risklerini "kredi kalitesini artırarak" azaltmaları ve büyük teknoloji şirketleri hisseleri yerine değer hisselerini tercih etmeleri önerisinde bulundu.

Bank of America, "ABD hanehalklarının 2024'ün ikinci yarısında mega-cap teknoloji hisselerinden kar elde etmesini bekliyoruz. Kredi piyasaları hisse rallisini doğrulamıyor ve yatırımcılar yapay zekadan sabırsızlanıyor" açıklamasını da yaparak piyasaların dikkatle izlenmesi ve risklerin yönetilmesi gerektiğini de vurguladı.

Bank of America Global Research hisse senedi stratejisti Savita Subramanian geçen ay yıllık yatırım konferansında yaptığı konuşmada, ABD borsalarında değer hisselerinin cazip değerlemeler sunduğunu ifade etmiş, büyüme odaklı şirketlerin öne çıktığı bu dönemde, değer hisselerinin düşük çarpanlarla işlem gördüğünü söylemişti.