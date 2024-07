BofA'nın karı düştü

Takip Et

Bank of America'nın (BofA) kredi faizlerinden elde ettiği gelirin azalması ve potansiyel kredi zararlarını karşılamak için daha fazla para ayırması nedeniyle ikinci çeyrekte karı düştü.

ABD'nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America, 30 Haziran'da sona eren çeyrekte 6,9 milyar dolar veya hisse başına 83 sent kazandı. Geçen yılın aynı döneminde kar 7,4 milyar dolar veya hisse başına 88 sent olmuştu.

BofA'nın net faiz geliri %3 düşüşle 13,7 milyar dolara geriledi.