  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. BofA'nın karı düştü
Takip Et

BofA'nın karı düştü

ABD'de banka bilançoları dikkatle izlenirken, Bank of America'nın açıkladığı 2024 yılı ikinci çeyrek karında düşüş görüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BofA'nın karı düştü
Takip Et

Bank of America'nın (BofA) kredi faizlerinden elde ettiği gelirin azalması ve potansiyel kredi zararlarını karşılamak için daha fazla para ayırması nedeniyle ikinci çeyrekte karı düştü.

ABD'nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America, 30 Haziran'da sona eren çeyrekte 6,9 milyar dolar veya hisse başına 83 sent kazandı. Geçen yılın aynı döneminde kar 7,4 milyar dolar veya hisse başına 88 sent olmuştu.

BofA'nın net faiz geliri %3 düşüşle 13,7 milyar dolara geriledi.

Morgan Stanley'nin karı beklentilerden iyi geldiMorgan Stanley'nin karı beklentilerden iyi geldiŞirket Haberleri

 

JPMorgan'ın karı beklentileri aştıJPMorgan'ın karı beklentileri aştıKüresel Ekonomi

 

Citigroup ikinci çeyrekte karını artırdıCitigroup ikinci çeyrekte karını artırdıKüresel Ekonomi

 