Morgan Stanley'nin karı beklentilerden iyi geldi
Morgan Stanley, mali yılının ikinci çeyreğinde analist beklentilerinden daha iyi bir performans gösterdi.
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Morgan Stanley, 2024'ün ikinci çeyreğinde beklenenden daha iyi bir şekilde, 3 milyar 117 milyon dolar kar açıkladı.
Analistlerin kar beklentisi 2 milyar 641 milyon dolardı.
Hisse başına kar da analistlerin beklentisi olan 1,65 doların üzerinde, 1,82 dolar olarak gerçekleşti.
Vergi öncesi kar 3 milyar 364 milyon dolar olan beklentiyi aşarak 4 milyar 74 milyon dolar oldu.
İkinci çeyrekte gelirler 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.