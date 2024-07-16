Morgan Stanley'nin karı beklentilerden iyi geldi

Morgan Stanley, 2024'ün ikinci çeyreğinde beklenenden daha iyi bir şekilde, 3 milyar 117 milyon dolar kar açıkladı.

Analistlerin kar beklentisi 2 milyar 641 milyon dolardı.

Hisse başına kar da analistlerin beklentisi olan 1,65 doların üzerinde, 1,82 dolar olarak gerçekleşti.

Vergi öncesi kar 3 milyar 364 milyon dolar olan beklentiyi aşarak 4 milyar 74 milyon dolar oldu.

İkinci çeyrekte gelirler 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.