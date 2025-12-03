Borsa İstanbul'da enflasyon desteği!

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazanarak 11.123,47 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5 puan ve yüzde 0,04 azalışla 11.118,47 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,32 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,60 ile ulaştıma, en çok gerileyen ise yüzde 7,78 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Açılış sonrasında sürekli işlemlerde enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla endekste yukarı yönlü hareket hızlandı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 11.200 ve 11.300 puan seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 puan seviyeleri de destek konumunda bulunuyor.

Enflasyon beklentilerin altında geldi

Yurt içinde ise gözler enflasyon verilerinde oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1,31 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.

Enflasyon, kasım ayında yüzde 1'in altında artış gerçekleştirerek beklentilerin altında kaldı.

Bankacılık endeksi yüzde 1'in üzerine çıktı.

Piyasalarda neler izleniyor?

Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) yönelik artan faiz indirimi beklentileriyle sert yükselen tahvil faizlerinin denge arayışına girmesi, risk iştahında toparlanma eğilimini desteklerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Euro Bölgesi'nde üretici enflasyonu ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.