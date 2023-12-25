Borsa İstanbul'da sert düşüş: devam edecek mi?

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul'da sert kayıplar yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. BIST 100 endeksinde kayıp gün içinde yüzde 3'ün üzerine çıktı. Bütün endeksler negatif tarafta hareket ederken; bankacılık endeksinde kayıp yüzde 4'e kadar yaklaştı.

Uzmanlar, 7400 seviyesinin önemli eşik olduğuna dikkat çekerken; bu seviyenin üzerinde kapanışlar yön belirleyici olacak. Öte yandan 7530-7550 bölgesinin ise, yakın dip olması nedeniyle kritik olduğu belirtiyor.

Borsa İstanbul'un aralık ayındaki düşüşü yüzde 9'a yaklaşırken; aylık bazda Sınai endeksi yüzde 14, Gayrimenkul endeksi yüzde 13, Ulaştırma endeksi yüzde 12 değer kaybetti. Diğer taraftan, aralık ayında halka arz şirketlerinin performansındaki bozulma da dikkat çekiyor. Son dönemdeki işlem hareketleri 'Tavan tavan yükselişler sona mı eriyor?' tartışmalarını gündeme getirdi.

Borsada kayıp derinleşti

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 değer kaybıyla 7526 puandan başlarken; 7312 - 7526 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 14.27 itibarıyla yüzde 3,12 kayıpla 7321 puanda bulundu. Bütün endeksler değer kaybında hareket ederken; şu dakikalarda bankacılık endeksi yüzde 3,64 ve holding endeksi yüzde 2,75 geriliyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7500 ve 7400 puan destek, 7600 seviyesi direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,67 değer kaybederek 7557 puandan tamamlamıştı.

Milpa Ticari ve Sinai Ürünler, Şekerbank, Konya Çimento, Erbosan ve BOSCH Fren Sistemleri taban olurken; en çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C)​​​​​​​, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN oldu.

Borsadaki düşüş devam eder mi?

Yusuf Kavak - Alnus Yatırım Araştırma Müdürü

Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksinde geçtiğimiz haftalarda takip ettiğimiz yukarı yönlü ataklar, 3 Ekim’den başlayan düşen trend karşısında etkisiz kalmıştı. Öyle ki, 28 Kasım, 6 Aralık ve 18 Aralık tarihlerinde hep bu trende çarpıp aşağı geldik. Son olarak 18 Aralık’tan başlayan düşüş hareketi, son iki işlem gününde derinleşmiş durumda.

Özellikle de, bugün itibariyle 7400 kritik destek bölgesinin de altına indik. Günün kapanışında bu bölgenin altına kalıcılık devam edecek olursa (ki, 4 Ağustos’tan bu yana 7400 altında kapatmadık ve 7400 seviyesinden defalarca tepki aldık); teknik olarak satıcılı seyrin devam etmesi beklenebilir. Bu durumda da, 7220-7100 arasındaki destek bariyerini takibe alabiliriz. İlerleyen süreçte 7100 seviyesi altına da inecek olursak; şu sıralar 6850 civarından geçen ve 7 ay önce buradan tepki aldığımız 200 günlük EMA (Üssel Hareketli Ortalama) bölgesine doğru satışlar derinleşebilir. Endeksi etkileyecek büyük bir olumsuz haber akışı ortaya çıkmazsa; 2021 Ekim başından bu yana altında kapanış görmediğimiz 200 günlük EMA’nın alım için uygun bölge olabileceğini düşünmekteyim.

Özgür Demirtaş: Yazık Değil mi? Günah Değil mi? Haksız mıyım?

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından borsadaki küçük yatırımların mağduriyetine ilişkin paylaşımda bulundu. Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Twitter'da bir sürü Borsa hesabı var. Hepsi demiyorum ama bir kısmı, Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıların halini söylediğim zaman, Yok En dipte söyledi, Yok ters indikatör vs vs diyorlar.

Çıkarları var. Kendileri Maldalar. Kimse Satmasın. Malları yükselsin istiyorlar. Bu Vicdani açıdan sorunlu bir durum.

Evet Borsa bundan sonra Yükselebilir de. AMA Kardeşim Adı üstünde Küçük Yatırımcı, Panik yapan Yatırımcı. Borsa böyle düşünce satan yatırımcı...

8 Milyon tane ufacık yatırımcıyı Borsaya çektiniz. Aldırdınız sonra panikle aşağıdan sattırdınız. Zarar etti insanlar. Yazık Değil mi? Günah Değil mi? Haksız mıyım? Allah aşkına Haksız mıyım?"