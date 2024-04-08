Borsa İstanbul'da yeni rekor

Borsa İstanbul, geçen haftayı güniçi ve kapanış zirvesiyle tamamlarken; kısa haftaya rekorunu yenileyerek başladı. Ramazan Bayramı sebebiyle, yurt içi piyasalar bugün tam, yarın ise yarım gün açık olacak.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 kazançla 9639 puana çıkarak rekor seviyeden başlarken; sonrasında da yukarı yönlü hareketini sürdürdü ve tüm zamanların en yüksek seviyesini 9735 puana taşıdı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,49 ve yüzde 0,49 yükselişle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9700 ve 9800 seviyeleri direnç, 9600 ve 9500 puan destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 5,37 değer kazancıyla 9618 puanla rekor seviyeden tamamlamıştı.