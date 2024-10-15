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Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret paylarına 16 Ekim'den 15 Kasım'a kadar açığa kredili işlem yasağı getirildi.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında kapsamında BMS Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret olmak üzere olmak üzere bir hissenin paylarına 15 Kasım tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BMSCH.E payları 16/10/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/11/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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