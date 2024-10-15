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TFF'den açıklama: Lale Cander'in istifası istendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tüm görevleri alınan başkan vekili Lale Cander'in istifasının istendiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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TFF'den açıklama: Lale Cander'in istifası istendi
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in görülen lüzum üzerine tüm görevleri alınmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından istifası istenmiştir." denildi.

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