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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Marshall Boya ve Vernik Sanayi hisselerine 21 Kasım'a kadar açığa kredili işlem yasağı getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında kapsamında Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret ve Marshall Boya ve Vernik Sanayi olmak üzere olmak üzere iki hissenin paylarına 21 Kasım tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DNISI.E ve MRSHL.E payları 22/10/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/11/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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