Trump açılış gongunu çaldı! New York borsası güne yatay seyirle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 artışla 44.168,66 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 6.074,29 puana ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,44 azalarak 19.947,33 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın son faiz kararı öncesi ABD'de açıklanan veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasalarında açılışta negatife yakın yatay bir seyir izlendi.

Ülkede dün açıklanan veriler tüketici fiyatlarının kasımda beklentiler dahilinde arttığını gösterirken, bugün açıklanan veriler üretici fiyatlarındaki artışın beklentileri aştığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda da yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Üretici enflasyonu kasımda yıllık bazda Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de kasımda aylık bazda yüzde 0,2 ile piyasa beklentilerine paralel ve yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Analistler, üretici fiyatlarının kasımda gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle beklenenden daha fazla yükseldiğini, hizmet fiyatlarındaki ılımlı seyrin ise enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğüne dair umut verdiğini belirtti.

Ayrıca, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 7 Aralık ile biten haftada 242 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 98 seviyesinde kalmaya devam etti.

Kurumsal tarafta ise dün rekor seviyeye yükselen ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri yüzde 1'in üzerinde geriledi.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın desteklediği Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçen Tesla hisseleri, Trump'ın seçim zaferinden bu yana yüzde 66'dan fazla değer kazanmıştı.

Adobe'nin hisseleri de şirketin gelecek yıla dair gelir tahminlerinin beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 12'nin üzerinde düştü.

Açılış zilini Trump çaldı

Öte yandan, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilmesi dolayısıyla New York Menkul Kıymetler Borsası'nın bugünkü açılış zilini çaldı.

Açılış zilini çalmadan önce konuşan Trump, bunun kendisi için "büyük bir onur" olduğunu belirtti.

Trump, konuşmasında, ABD'ye 1 milyar dolar veya daha fazla tutarda yatırım yapacaklar için izin süreçlerinin hızlandırılacağı da dahil olmak üzere daha önce duyurduğu politikalarından bahsetti.

İkinci kez "Yılın Kişisi" seçilen Trump'a, borsa açılış zilini çalarken eşi Melania Trump, kızları Ivanka ve Tiffany Trump ile başkan yardımcısı seçilen JD Vance eşlik etti.