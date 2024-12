Time dergisi 2024 yılının ikonunu seçti: Elton John

Takip Et

Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Elton John, 2024 yılının ikonu seçildi. Grammy ödüllü şarkıcı Elton John, görme kaybı yaşadığını açıklamış, 50 yıllık müzik kariyerine son verme kararı almıştı.

2024 yılının ikonu seçildi

Time dergisi Yılın İkonu'nu açıkladı. Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Elton John, 2024 yılının ikonu seçildi.

Time Dergisi'nin kapak yıldızı oldu

Derginin kapak yıldızı olan 77 yaşındaki efsane sanatçı, inancı, özel hayatı ve annesiyle ilişkisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Yeni bir plak, yeni bir kitap, yeni bir fotoğraf almanın heyecanını hiç kaybetmedim" diyen Elton John, bir daha asla müzik yapmamak ile bir daha asla müzik dinlememek arasında seçim yapmak zorunda kalsaydı, dinlemeye devam etmeyi seçeceğini belirtti.

Kariyeri boyunca 5 bine yakın konser verdi

Kariyeri boyunca 4 bin 500'den fazla konser veren John, 2023 yılının son aylarında artık turneye çıkmayacağını açıkladı. Sanatçının turnesini konu alan belgesel "Elton John: Never Too Late" dijital platformda yayınlandı. Tammy Faye ve The Devil Wears Prada müzikallerinin şarkılarını besteleyen John'un özel eşyaları ve kostümleri geçtiğimiz yıl 20 milyon dolardan fazla bir miktara satıldı.