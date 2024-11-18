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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada CEOEM ve SURGY paylarının 17 Aralık seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyeceği bildirildi.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
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Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CEOEM ve SURGY payları 18/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CEOEM.E ve SURGY.E payları 18/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder."

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