Borsada geçen hafta en çok kazandıran hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada Merkez Bankası faiz kararına odaklandı. Endeks, haftalık bazda yüzde 8,78 oranında değer kazanırken, son ayların en yüksek haftalık kazancı görüldü.

Bankacılık endeksinde haftalık bazda yüzde 8,58, sanayi endeksinde de yüzde 7,13 oranında değer kazancı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks yüzde 20,33 ile finansal kiralama faktoring olurken, değer kaybeden endeks olmadı.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 28,61 ile Doğuş Otomotiv (DOAS) çekerken, ardından yüzde 20,50 ile Mia Teknoloji (MIATK) ve yüzde 18,64 ile Altınay Savunma (ALTNY) onu izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda değer kaybeden 5 hisse olurken, en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 2,02 ile Trabzonspor (TSPOR) gelirken, onu Alfa Solar Enerji (ALFAS), Anadolu Sigorta (ANSGR), Migros (MGROS) ve Oyak Çimento (OYAKC) izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, geçen haftaya göre yükselirken 679 milyar 532 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 71 milyar 270 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 48 milyar 218 milyon TL’lik kısmı Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde ve 43 milyar 721 milyonu da Akbank (AKBNK) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri; geçen haftaya göre artışla 9 trilyon 281 milyar 980 milyon TL (254 milyar 475 milyon dolar) oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 595 milyar 980 milyon TL ile haftayı tamamladı. 493 milyar 392 milyon TL ile Aselsan (ASELS) ikinci sıraya yerleşti. 463 milyar 335 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) onun ardından geldi.