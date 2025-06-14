Borsada geçen hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse!

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada jeopolitik gerilimle yön buldu. Yurt dışında İsrail’in İran’a yönelik saldırıları küresel piyasalarda sert fiyatlamalara yol açtı. Yurt içinde de veriler izlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,84 değer kaybederek 9.311,95 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da haftalık bazda endekslerde holding endeksi yüzde 1,52, sanayi endeksi yüzde 2,55 oranında değer kaybederken, bankacılık endeksi de yüzde 1,81 oranında değer kazandı.

En çok değer kazanan 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,78 ile Enerya Enerji (ENERY) oldu.

Pasifik Eurasia Lojistik'i yüzde 11,91 ile Reysaş GYO (RYGYO), yüzde 11,32 ile Mavi Giyim (MAVI) izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 18,89 ile Reeder Teknoloji (REEDR) gelirken, onu izleyen yüzde 10,68 ile Çimsa (CIMSA) ve yüzde 9,44 ile Yeo Teknoloji (YEOTK) olarak sıralandı.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim 385 milyar 65 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 34 milyar 3 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 26 milyar 800 milyon TL’lik kısmı Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde ve 25 milyar 676 milyonu da Akbank (AKBNK) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 8 trilyon 450 milyar TL oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 645 milyar 240 milyon lirayla ASELSAN (ASELS), 492 milyar 240 milyon lirayla Garanti BBVA (GARAN) ve 375 milyar 300 milyon lirayla Enka İnşaat (ENKAI) oldu.