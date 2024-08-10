Borsada geçen hafta yatırımcısına en çok kazandıran hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5-9 Ağustos haftasında yüzde 5,40 oranında değer kaybederken, haftayı son işlem gününde de düşüşle 9.907,38 puandan tamamladı.

Aynı haftada bankacılık endeksi yüzde 11,72 oranında değer kaybederken, sanayi endeksi 4,63 oranında kayıp yaşadı. En çok yükselen sektör endeksi de yüzde 4,07 oranında değer kazanan spor endeksi oldu

En çok prim yapan hisse Katılım Evim oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran hisse senedi yüzde 22,95 ile Katılım Evim (KTLEV) oldu. Onu, yüzde 4,73 ile Batı Çimento (BTCIM) ve yüzde 3,52 ile Türk Hava Yolları (THYAO) izledi.

En çok değer kaybeden hisse Kontrolmatik oldu

BİST 100 endeksinde en çok değer kaybeden hisse senedi de yüzde 15,97 ile Kontrolmatik (KONTR) olurken, yüzde 12,69 ile Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) ve yüzde 12,45 ile İŞ Bankası (ISCTR) oldu.

Yatırımcıların ilgisini en çok çeken hisseler

BİST 100 endeksinde yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisselerde 48 milyar 503 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) başı çekerken, onu 29 milyar 5 milyonla Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve 24 milyar 886 milyonla İş Bankası (ISCTR) izledi.

Borsanın en değerli şirketleri

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksinde işlem gören piyasa değeri en yüksek şirketlerde başı 1 trilyon 900 milyar lirayla sermaye artırımına giden Sasa Polyester (SASA) çekerken, onu 471 milyar 423 milyon lirayla Koç Holding (KCHOL) ve 464 milyar 520 milyon lirayla Garanti BBVA (GARAN) izledi.