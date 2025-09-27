Borsada hangi hisseler öne çıktı? İşte en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse: Fenerbahçe de listede

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,27 değer kaybıyla 11 bin 151,20 puandan tamamladı. Hafta boyunca endeks en düşük 11 bin 133,23, en yüksek 11 bin 540,66 seviyelerini gördü.

Mali endeksi yüzde 1,87 azalışla 14 bin 809,43 puana, sanayi endeksi yüzde 1,45 düşüşle 14 bin 683,58 puana, hizmetler endeksi ise yüzde 1,78 kayıpla 10 bin 896,92 puana geriledi. Teknoloji endeksi ise diğerlerinden ayrılarak yüzde 2,68 yükselişle 28 bin 313,10 puana çıktı.

İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri: Fenerbahçe de listede

BIST 100 endeksinde haftanın en çok değer kazanan hissesi yüzde 22,45 artışla Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. oldu. Şirketi yüzde 18,75 ile Destek Finans Faktoring, yüzde 17,97 ile Ral Yatırım Holding izledi.

En çok değer kaybeden hisseler ise yüzde 10,70 düşüşle Fenerbahçe Futbol A.Ş., yüzde 10,44 ile KUYAŞ Gayrimenkul, yüzde 10,07 ile Anadolu Efes olarak kaydedildi.

Piyasanın en değerli şirketleri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında en yüksek piyasa değerine sahip üç firma ise şöyle:

ASELSAN – 990 milyar 888 milyon TL

Garanti BBVA – 587 milyar 160 milyon TL

Türk Hava Yolları – 441 milyar 255 milyon TL