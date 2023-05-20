Halka arz hisselerde tavan tavan formülü işlemiyor mu?

Şebnem TURHAN

Son iki yıldır halka arz olan şirketlerin hisseleri ilk işlem gününden itibaren en az 5-6 tavan görüyor. Ancak son halka arzlarda bu formül çok işler görünmüyor. Geçen hafta Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan BigChefs ilk işlem günü tavan oldu ancak ikinci işlem günüde taban seviyeye indi. Yine 5 Mayıs’ta işlem görmeye başlayan CW Enerji de 3’üncü işlem gününde taban oldu. Bien Yapı işlem gününde tavan yapmazken, Kayseri Şeker borsa yolculuğuna tavan seviyeden başladı. Bu yıl 16 şirket halka arz edildi son dört şirkete kadar şirket hisseleri işlem görmeye başladıkları günden itibaren en az 4 tavan seviyesi görüyordu. Uzmanlar yatırımcı sayısı artsa da portföy değerlerinin düşük kaldığını belirterek halka arz yatırımcısı olarak tanımlanan ve ‘kaç tavan yapar’ beklentisiyle hissede kalan yatırımcıların bu döngünün kesintiye uğraması tavrının da değişebileceğini kaydetti.

5 aydaki halka arzlar 2022’yi geride bıraktı

Türkiye’de pandemi ve yüksek enflasyon ile birlikte borsaya ilgi hem yatırımcı hem de şirketler tarafından ilgi arttı. 2021-22 yıllarında 92 şirketin ilk halka arzı gerçekleşti ve 41 milyar liralık halka arz büyüklüğü sağladı. 2023 yılında halka arzlar tüm hızıyla sürüyor. Talep toplaması gerçekleştirilen Bien Yapı ve Kayseri Şeker henüz borsada işlem görmeye başlamasıyla bu yıl 16 şirketin halka arzı tamamlandı. Ve 16 halka arzın büyüklüğü 23 milyar 113,9 milyon lira oldu. Şimdiden 16 halka arz ile geçen yılın tamamı ndaki 19.3 milyar liralık halka arz büyüklüğü aşıldı. Bu yılın dikkat çeken noktası 1 milyar lira ve üzeri halka arzların geçen yıllara göre daha fazla gerçekleştirilmesi oldu.

18 Mayıs itibariyle hisse senedi piyasalarında yatırımcı sayısı 5.02 milyon kişiye çıktı. Ancak portföy değerindeki değişim kişi sayısı gibi yükselişini sürdüremiyor. Nisan sonunda 5.27 trilyon lira olan hisse senedi piyasasındaki portföy büyüklüğü 18 Mayıs itibariyle 5.16 trilyon liraya geriledi. Yine nisan sonunda hisse senedi piyasasında yatırımcı sayısı 4.77 milyon kişi idi, 18 Mayıs tarihine kadar yatırımcı sayısında 250 bin kişilik artış oldu. Aynı tarihlerde 4 halka arz gerçekleştirildi. Bireysel yatırımcılar yine halka arzlara yoğun ilgi gösterse de kurumsal yatırımcı ayağı halka arz öncesi planlanan seviyelerin altında kaldı.

Halka arz yatırımcısı tavan tavan peşindeydi

Uzmanlar hisse senedi piyasasında halka arz katılımcısı olarak tanımladıkları bir yatırımcı kitlesi bulunduğunu, düşük portföyle giriş yapan veya önceki portföylerini satarak yeni halka arza katılan bu kitlenin halka arz hissesi birkaç tavan yaptıktan sonra çıkış yaptığını dile getirdi. Bu durumun bu yıl ve önceki yıl halka arz edilen şirket hisselerinde 5-10 tavan sonra çıkış şeklinde bir rutine bağlandığını söyleyen uzmanlar ancak son dönemdeki halka arzlarda bu formülün çok işlemediğini ifade etti. Nitekim son 4 halka arz şirketi ya tek tavan yapabildi ya da işleme başladığı gün bile tavan seviyesine ulaşamadı. Oysa yılın başında halka arz edilen Tapdi Oksijen kesintisiz 4 tavan yapmıştı, Söke Un ise bu yılın en fazla tavan gören hissesi oldu. Söke Un hisseleri işleme başlamasıyla birlikte 12 gün boyunca tavan tavan seyrini sürdürdü. Astor Enerji 9 tavan, Maçkolik 8 tavan, Bülbüloğlu Vinç 4 tavan, Göknur Gıda 9 tavan, Akfen Yenilenebilir Enerji 9 tavan, Eksun Gıda 7 tavan, Koza Polyester 5 tavan, CVK Madencilik 5 tavan, Europower Enerji 7 tavan, Grainturk Tarım üst üste 6 tavan yaptı. BigChefs hisseleri ise sadece 1 tavandan sonra düşüşe geçerken Bien Yapı işleme başladığı gün tavan seviyesini göremedi. Kayseri Şeker işleme tavan seviye ile başlamayı başardı.

Yeni halka arzlar için başvurular yapıldı

Halka arz hisselerinin tavan tavan döngüsünde kesinti olsa da yeni halka arzlar sırada bekliyor. Yapılan açıklamalara göre yerli cep telefonu üreticisi Reeder Teknoloji halka arz için başvurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada halka arzın TSKB ve Yatırım Finansman liderliğinde gerçekleştirileceği belirtildi. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda Reeder Teknoloji’nin çıkarılmış sermayesi 780 milyon liradan 938 milyona artırılacak. Halka arz edilecek bu 158 milyon liralık nominal değerli paylar dışında, mevcut ortaklara ait ve nominal değeri 39 milyon lira olan paylar da satışa sunulacak. Halka arzdan elde edilecek kaynak yeni yatırım dışında Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına aktarılacak. Reeder’in gelirinin yaklaşık yüzde 98’i cep telefonlarından geliyor. Öte yandan Ahlatcı Doğalgaz da şirketin yüzde 99,7 oranında bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji için halka arz başvurusunun SPK ve Borsa İstanbul’a eş zamanlı olarak teslim edildiğini duyurdu. Şirket SPK’ya sunulan halka arz başvuru dosyası içerisinde yer alan taslak izahname ve fon kullanım yeri raporu Enerya Enerji’nin ve aracı kurumlar olan Vakıf Yatırım Menkul Değerler ile Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler’in internet sitelerinde yayımlanacağını belirtti.

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SPK bireysel yatırımcı için karar almıştı

Mart sonunda Sermaye Piyasası Kurulu yeni bir düzenleme ile halka arzlarda bireysel yatırımcıların ağırlığının artırılmasına yönelik karar almıştı. Bu karar ile bireysel yatırımcıların menfaatlerini korumayı amaçlayan ve daha fazla hisse almasını sağlamayı planlayan SPK’nın kararıyla 750 milyon ve altında olan halka arzlara borsada satış yöntemi uygulanmaya başlandı. SPK kararıyla bireysel yatırımcı grubundaki tüm yatırımcılara eşit dağılım yapılması, kurumsal yatırımcı görünümü altındaki bireysel yatırımcıların ise fazla pay alınmasının engellenmesi hedefl endi. Ayrıca yeterli talep gelmesi halinde yurtiçi kurumsal yatırımcıların toplam tutarın yüzde 1’den fazlasını alamaması düzenlendi.