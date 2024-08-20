Hazine hisseleri TVF'ye devredilmişti: Koza İpek'ten açıklama

Koza İpek Grubu, Hazine mülkiyetindeki hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) aktarılması sonrasında Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerinin hukuki durumunda değişiklik olmayacağını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada halka açık olan Koza Altın, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri ve İpek Doğal enerji Kaynakları'nın borsada işlem görmeye devam edeceği belirtildi.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"15.04.2023 tarihinde şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamayla; "Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 2022/18087 Esas, 2023/2215 Karar ve 14.04.2023 tarihli kararı ile, … "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü finanse eden, örgütün amaç ve faaliyetlerine özgülenip örgüte tahsis edildiği kabul edilen Koza İpek Holding Anonim Şirketi'nin, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi'nin, Koza Anadolu Metal Anonim Şirketi'nin, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Havacılık ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Koza Turizm Seyehat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin, Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Rek-Tur Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'nin, Bugün Televizyon ve Radyo Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi'nin, İK Akademi Anonim Şirketi'nin iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla 5237 sayılı Kanun'un 54 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca müsaderesine" karar verildiği,

28.07.2023 tarihinde şirketimiz tarafında Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamayla; "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Yargıtay kararında hüküm altına alınan "iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak" kaydı gereğince Şirketimizin ve diğer Koza İpek Grubu şirketlerinin ortaklık yapılarının iyiniyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin haklarını koruyacak biçimde tescil ve ilanı yönünde Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirimde" bulunduğu, sayın yatırımcılarımıza bildirilmişti.

Bu kapsamda, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'ne devri, 8857 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, 20.08.2024 tarih ve 32638 sayı numaralı Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirketimizin ve tüm grup şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlerin ülkemiz ekonomisi açısından stratejik önemi de dikkate alınarak ortaklık yapısı ve grup şirket bütünlüğü, ana ortaklık-iştirak ilişkileri bozulmadan, iyi niyetli hak sahipleri ile borsa yatırımcılarının da hakları korunmak suretiyle, Hazine'ye ait hisselerin Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketine devrine ilişkin karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Koza İpek Grubunun Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin (KOZAL, KOZAA, IPEKE) hukuki durumunda bir değişiklik olmayacağını ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edeceğini,

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Hisseleri keskin yükseldi

Koza Altın hisseleri saat 10.07 itibarıyla yüzde 7.9 yükselişle 26.08 liradan, Koza Anadolu Metal Madencilik hisseleri yüzde 8 yükselişle 76.1 liradan işlem görüyor. İpek Doğal Enerji Kaynakları hisseleri ise yüzde 9.9 primle 54.2 lirada tavan oldu.

Aynı saatte BIST-100 endeksi yüzde 0.2 eksideydi.

Holdingin 12 şirketindeki Hazine hisseleri TVF'ye devredildi

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Holding'in üçü halka açık olmak üzere 12 şirketinde bulunan Hazine hisseleri Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye Varlık Fonu'na devredilmişti.