İki şirketten temettü kararı

Erdemir ve Türk Traktör, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) temettü dağıtma kararı aldığını açıkladı.

Erdemir, tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Şirket hisse başına net 45 kuruş temettü dağıtımını Mart ayında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunacak.

Türk Traktör tarafından ise, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Şirket hisse başına net 56,66 TL temettü dağıtımını Mart ayı içerisinde yapılması öngörülen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunacak.

