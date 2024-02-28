İki şirketten temettü kararı
Erdemir, 2023 yılı için net 45 kuruş TL temettü ödeme teklifi sunulmasına karar verirken; Türk Traktör ise, hisse başına net 56,66 kuruş temettü dağıtımını Genel Kurul'un onayına sunacak.
Erdemir ve Türk Traktör, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) temettü dağıtma kararı aldığını açıkladı.
Erdemir, tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Şirket hisse başına net 45 kuruş temettü dağıtımını Mart ayında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunacak.
Türk Traktör tarafından ise, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Şirket hisse başına net 56,66 TL temettü dağıtımını Mart ayı içerisinde yapılması öngörülen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunacak.