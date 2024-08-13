MSCI Türkiye endekslerinde yapılacak değişiklikleri belirledi
MSCI sonuçlanan gözden geçirmesine göre, Türkiye Endeksi'ne Anadolu Efes eklenecek olurken, MSCI Global Small Cap Endeksleri içindeki Türkiye Endeksi'ne ise 4 hisse eklenerek, 5 hisse çıkarılacak..
MSCI'nın dün sonuçlanan gözden geçirmesine göre, Global Standaro Endeksleri içinde yer alan Türkiye Endeksi'ne Anadolu Efes Biracılık eklenecek.
MSCI Global Small Cap Endeksleri içinde yer alan Türkiye Endeksi'ne ise 4 hisse eklenecek, 5 hisse ise endeksten çıkacak.
Endeks'ten Global Standard Endeks'e yükselen Anadolu Efes'in yarı sıra Beşiktaş Futbol, Katılımevim Tasarruf, Kimteks Poliüretan ve Odaş Elektrik çıkacak. Yerlerine Anadolu Hayat Emeklilik, Borusan Birleşik Boru, Milpa Ticaret ve Reysaş GYO dahil edilecek.
MSCI Micro Cap Endeksleri içindeki Türkiye Endeksi'ne ise eklenen veya çıkan hisse bulunmuyor.
Değişiklikler 30 Ağustos'ta seans kapanışından sonra uygulanacak.