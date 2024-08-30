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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Haber Merkezi
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New York borsası yükselişle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarak 41.366,16 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,37 kazançla 5.612,74 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,77 artışla 17.650,49 puana çıktı.

ABD'de açıklanan veriler fiyat baskılarının azaldığına işaret ederken pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları, temmuzda aylık yüzde 0,5 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 2,6 ile tahminlerin altında arttı.

Analistler, öngörülenin altında gerçekleşen enflasyon verilerinin Fed'in eylül ayındaki toplantısında faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentileri güçlendirdiğini kaydetti.

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