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Fed'in enflasyon göstergesi: ABD verisi beklentilere paralel geldi

Fed'in enflasyon göstergesi olarak kabul edilen çekirdek PCE verisi ekonomistlerin beklentilerine paralel açıklandı.

Haber Merkezi
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Fed'in enflasyon göstergesi: ABD verisi beklentilere paralel geldi
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ABD'de günün en önemli verilerinden olan çekirdek PCE beklentilere paralel temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,6 olarak açıklandı.

ABD’nin dün açıklanan büyüme verilerinin güçlü olması sonrasında beklenen çekirdek PCE verileri, Fed'in enflasyon değerlendirmesinde önemli yer tutuyor. Eylül ayında Fed’in faiz indirimine başlaması beklentileri öncesi piyasalarda veri merakla bekleniyordu.

Fed yetkilileri, uzun vadeli eğilimlerin daha iyi bir göstergesi olarak çekirdek PCE verisine daha fazla odaklanırken, verilerin beklentilere paralel olması, eylülde kesin gözüyle bakılan faiz indiriminde 50 baz puan için de Fed'in elini rahatlatıyor. 

ABD’de temmuzda kişisel harcamalar da beklenti dahilinde yüzde 0,5 ve kişisel gelirler de yüzde 0,2 olan beklentilerin hemen üzerinde yüzde 0,3 artış gösterdi.

Çekirdek PCE nedir?

Çekirdek (PCE) gıda ve enerji fiyatları dışarıda tutularak mallar ve hizmetler satın alındığı zaman tüketicilerin karşılaştığı enflasyon oranını gösteriyor. Gıda ve enerji, enflasyonda yüzde 25 paya sahip. Ancak bu kalemler aydan aya değişim gösterdiği için hesaplamada bunların hariç tutulması enflasyondaki gerçek resmin görülmesini sağlıyor.

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